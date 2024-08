Paris2024. Canadá apura-se no torneio feminino de futebol

A seleção canadiana tinha sido punida com a dedução de seis pontos por utilizar drones para espiar adversárias e acabou por apurar-se no segundo lugar do Grupo A, com três vitórias em três jogos, mas apenas três pontos, e vai agora disputar os "quartos" frente à Alemanha.



No jogo decisivo da terceira ronda, frente à Colômbia, no Allianz Riviera, em Nice, o Canadá venceu por 1-0, com golo de Vanessa Gilles, aos 61 minutos, que deixou as sul-americanas no terceiro lugar, com três pontos.



No outro encontro do grupo, a França bateu a Nova Zelândia por 2-1, com "bis", aos 22 e 49 minutos, de Marie-Antoinette Katoto, melhor marcadora da fase de grupos, com cinco golos, que teve resposta da neozelandesa Kate Taylor, aos 42.



As norte-americanas, tetracampeãs olímpicas, que também já se tinham apurado, venceram a Austrália, por 2-1, na derradeira ronda, e contribuíram para a eliminação das "matildas", quartas classificadas em Tóquio2020 e no Mundial2023.



Os jogos dos quartos de final do torneio feminino de futebol estão marcados para sábado.