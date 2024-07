Paris2024. Polémica com "drones" afastam treinadora canadiana

O treinador adjunto Andy Spence vai liderar a equipa no torneiro em Paris, referiu o COC em comunicado.Priestman negou qualquer envolvimento, mas não assistiu à vitória de quinta-feira por 2-1 à Nova Zelândia, enquanto a FIFA, organismo que rege o futebol a nível mundial, e o Comité Olímpico Internacional investigam.”, disse, citado pelo comunicado, o secretário geral da federação canadiana de futebol.Kevin Blue acrescentou queO COC disse, na quarta-feira, que a técnica adjunta Jasmine Mander e o analista Joseph Lombardi tinham sido "enviados para casa imediatamente" e que aceitou a decisão de Priestman de se retirar do comando do jogo de abertura.Priestman deu uma breve entrevista à imprensa nesse dia, depois de orientar a equipa num treino de uma hora.", disse a treinadora britânica, de 38 anos.O Canadá ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, sob o comando de Priestman.