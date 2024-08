Campeã olímpica Carolina Marin lesiona-se gravemente e desiste no badminton

Carolina Marin estava na frente da meia-final diante da chinesa He Bin Jiao, com vantagem de 10-8 no segundo jogo e após vencer o primeiro por 21-14, mas o seu joelho direito dobrou, levando-a ao chão, no momento em que tentava alcançar a pena.



A espanhola, que teve anteriormente duas lesões ligamentares, a que foi operada, ainda tentou voltar com uma joelheira, mas era impossível continuar e quando tudo parecia alinhado para discutir mais uma final e um título olímpico.



Entretanto, a Federação Internacional de Badminton já informou que Carolina Marin desistiu mesmo da competição e nem sequer irá participar no duelo pela medalha de bronze, ficando o terceiro lugar do pódio entregue, desde já, a Gregoria Marisca Tunjung, da Indonésia.



“Está em baixo. Foi tudo muito cruel e injusto”, disse no final o treinador Fernando Rivas, adiantando que não era esta a forma de querer acabar uma carreira.



O técnico acrescentou que Marin lhe disse logo que tinha rompido assim que caiu no chão: “Agora, temos de avaliar a lesão, fazer os exames, ter calma e aceitar o que há”.



O apoio a Marin veio logo de outras modalidades, com a futebolista Alexia Putellas, duas vezes eleita melhor jogadora do mundo a ‘confortar’ a compatriota, sublinhando que ela será “sempre ouro”, enquanto outra futebolista Alba Redondo, lembrou o espírito guerreiro da campeã de badminton.



Também o público na Arena Porte de La Chapelle levantou-se para aplaudir a espanhola, em lágrimas, mas Carolina Marin teve de abandonar.



Um cenário que apurou He Bin Jiao para a final, a disputar na segunda-feira com a sul-coreana An Se Young.