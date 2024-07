Crónica de bastidores. "Compagnons de route" na chegada a Paris

É aí, ao primeiro pé que aterra mesmo na China que percebo como, por mania que tenha de que sou um tipo limpo de preconceitos, levo na cara com uma lição sobre mim.Todo o meu primeiro horizonte é preenchido por um enorme cartaz, feito à medida para te obrigar a ler a mensagem, em mandarim ou em inglês:"WELCOME TO CHINA". Assinatura: Coca-Cola."Ah!", exclama agora o meu cérebro. O comunismo, o anticapitalismo, a América inimiga, a independência do Ocidente... numa primeira imagem, a China ligou o autoclismo e lá se me foi pelo cano tanta ideia que tinha por garantida e nem sabia.Desde aí, gato escaldado, tento lavar melhor a alma à chegada aos Jogos. Londres, Rio, desta Paris.

Agora, a saída da manga é menos gloriosa. É só um postigo por lavar. Depois escada acima, em frente, escada abaixo. Não havendo mensagem liminar ou subliminar, o olhar cai sobre o vizinho da frente. O da foto.

Lembrei-me como eu e o Gonçalo Ventura, na Cerimónia de Abertura do Rio, fomos trucidados por uma dezena de indefectíveis angolanos porque a emissão da RTP estava em intervalo quando Angola desfilou para a glória.Desta vez, ironia, são os meus "compagnons de route". Claro que meti conversa:- Quantos são vocês na comitiva?- 60 e tal - diz-me um elemento sem traje desportivo.- Quem transmite os Jogos para Angola? A SuperSport? - Estou genuinamente curioso.Ele diz-me que sim, mas um atleta de pagaia em punho acrescenta:- A Zimbo. A Zimbo dá.- Boa notícia! Desejo-vos sorte e saúde!Respondeu-me com um sorriso rasgado.Angola não é nossa mas é "dos nossos".Bom augúrio. Alllez!! Allez vite!