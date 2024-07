Crónica de bastidores. Momento olímpico

Sem Gustavo em ação, eu, o Filipe Valente e o Miguel Teixeira tomámos a direção de Versalhes. É no emblemático lugar dos postais de França que estão a decorrer as provas de equitação.O problema é que a chuva não mudou de planos e decidiu "castigar" Paris e os arredores durante todo o dia. A viagem foi por isso mais adversa e a nossa estadia no local de competição também. Poças, muita lama, caminhos de terra batida feitos em papa... enfim, um cenário difícil para a reportagem.Custou chegar ao posto onde íamos filmar a prova. Enquanto o Filipe preparava o material, olhei para o lado e percebi que faltava apenas um atleta para a entrada do Manuel Grave em competição , a sua estreia em Jogos Olímpicos.Em prova estava um atleta de África do Sul e atrás de mim a família. Mulher e filho, supus.Era impossível desviar o nosso olhar do deles. Fitavam a performance com uma ternura comovente. Anos de trabalho para viver o momento único de estar a participar nos Jogos Olímpicos. E os que acompanharam a caminhada até ali, na primeira fila, a absorver cada instante.

Gravei, com uma lágrima no canto do olho, aquele momento único que será eterno na memória deles e no meu telemóvel. Só mais tarde fiquei a saber que o atleta se chamava Alexander Peternell.





Talvez contra as regras, estendi o telemóvel para a Susan digitar o número dela. O vídeo seguiu pouco depois por WhatsApp e a resposta foi um "." (Muito obrigada. Foi muito amável ter captado este momento especial).Obrigado eu, por ter oportunidade de viver os Jogos Olímpicos.