Jéssica Inchude na final do peso e Eliana Bandeira eliminada

Apesar de não ter atingido os 19,15 de apuramento direto, Jéssica Inchude conseguiu ficar dentro das 12 apuradas para a final, com a sua melhor marca de 18,36 metros, à segunda tentativa, fazendo dois nulos nos restantes lançamentos.Já Eliana Bandeira ficou na 15.ª posição, com 17,97 metros como melhor marca, ao segundo ensaio, conseguindo 16,86 e 17,76 nos dois outros, com a qualificação a fechar aos 18,16 metros, pela sueca Axelina Johansson.A final do lançamento do peso está marcada para sexta-feira, a partir das 18h37 em Lisboa.