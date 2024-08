João Ribeiro e Messias Baptista em 6.º lugar na final de K2 500 metros

A dupla portuguesa que é campeã mundial na especialidade tinha tido o terceiro melhor tempo das meias-finais, mas não conseguiu recuperar de um mau arranque.

João Ribeiro e Messias Baptista terminaram em sexto lugar na final olímpica de K2 500 metros, esta tarde, nos arredores de França, e garantiram mais um diploma olímpico para a comitiva portuguesa.



A dupla portuguesa, campeã do mundo, terminou a prova em 1.27.82 minutos.



A prova foi conquistada pelos alemães Max Lemke e Jacob Schopf (1:26.87). O pódio fica completo com os húngaros Sandor Totka e Bence Nadas (1:27.15) e os australianos Tom Green e Jean van der Westhuyzen (1:27.29).





Os portugueses terminaram a sua prova em 1:27.82 minutos, a menos de 1 segundo dos novos campeões olímpicos, os alemães Jacob Schoff e Max Lemke (1:26.87), que com este tempo de vitória bateram o recorde olímpico.





Esta foi a melhor prestação de um K2 masculino português em Jogos Olímpicos, superando o 12.º de Joaquim Queirós/Rui Fernandes, em Atlanta1996.



O recorde do mundo desta categoria pertence aos húngaros Sandor Totka e Bence Nadas, com a marca de 1:26.50. Esse registo foi conseguido em Plovdiv, em julho de 2017.





Objetivo era uma medalha





"O nosso objeto era uma medalha, sem dúvida, mas ser sextos do Mundo não é mau, mas ambicionávamos mais, houve cinco barcos melhores do que nós, hoje", começou por dizer João Ribeiro em declarações à RTP.



Messias Baptista é que não escondeu no rosto a desilusão, mal terminou a prova. E explicou as razões deste sentimento.



"Talvez cansaço, tristeza, um pouco de frustração. Chegámos aqui como campeões do Mundo, ambicionávamos mais, mas os outros foram hoje melhores, há que lhes dar mérito".



Mas um diploma é sempre um diploma. "Sim, orgulhosos por este ciclo olímpico, pelo que fizemos, abdicámos de muita coisa, queríamos terminar com uma medalha, mas ficámos o meu quarto diploma olímpico o segundo do Messias", referiu João Ribeiro, que já tinha conseguido resultados entre os oito primeiros no Rio'2016 e Tóquio'2020, enquanto o colega também esteve em Tóquio'2020.



E fazer duas provas (meia-final e final) no espaço de duas horas? "Para nós, se fossem em dias diferentes era melhor, mas trabalhámos nos últimos meses para fazer duas provas seguidas, não hoje não caiu infelizmente".