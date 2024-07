Judoca argelino desclassificado antes de combate com israelita

De acordo com os responsáveis pelo torneio, Messaoud Redouane Dris registou na pesagem de hoje 73,4 quilos, pelo que não vai participar no combate previsto para segunda-feira, devendo o israelita enfrentar na segunda ronda do torneio o azeri Hidayat Heydarov.



Em comunicado, a federação israelita de judo reagiu à retirada do argelino garantindo que os seus atletas “continuarão a competir honrando os valores olímpicos” e acrescenta: “Entendemos que este tipo de comportamento não tem lugar no mundo do desporto”.



A federação de judo da Argélia e o comité olímpico do país ainda não se pronunciaram sobre a desqualificação de Messaoud Redouane Dris.



Nos Jogos Tóquio2020, o judoca argelino Fethi Nourine, que competia na mesma categoria, abandonou a competição para não combater com Tohar Butbul, repetindo uma atitude que já tinha tido nos Mundiais de 2019.



Pouco depois dos Jogos Tóquio2020, a Federação Internacional de Judo puniu Fethi Nourine e o seu treinador, que na altura se mostraram defensores da causa palestiniana, com uma suspensão de 10 anos.



Argélia é um país árabe, onde o governo não reconhece o estado de Israel, assim como outros países de maioria islâmica.