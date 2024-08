Lorène Bazolo fora dos 200m nos Jogos de Paris2024

A veterana Lorène Bazolo falhou esta manhã o apuramento para as meias-finais dos 200 metros dos Jogos Olímpicos Paris'2024, ao ser 4.ª na sua série das repescagens, com 23.08 segundos.



Depois de na véspera ter corrido a melhor marca da temporada nos 200 metros, com os 23.10 segundos, a veterana atleta, de 41 anos, voltou a melhorar o seu registo do ano, mas acabou por ficar-se pela 4.ª posição.





Bazolo, recordista de Portugal com 22,64 segundos, foi quarta classificada na primeira das quatro séries, com 23,08 segundos, a sua melhor marca da época, numa prova em que se apuravam diretamente para as meias-finais a vencedora de cada série e os dois melhores tempos seguintes.







A corrida foi ganha pela canadiana Jacqueline Madogo, que conseguiu a qualificação.