Paris2024. Agate de Sousa fora do salto em comprimento

Agate de Sousa, uma das esperanças portuguesas para conseguir um bom resultado no atletismo em Paris2024, acaba de ficar pelo caminho na qualificação, ao não conseguir melhor do que 6.34 metros na segunda tentativa.





Medalha de bronze nos Europeus de Roma, a portuguesa de 24 anos entrou no concurso com um nulo, fez os tais 6.34 metros na segunda tentativa e fechou em 6.27 metros, longe dos 6.91 que fez em Itália, mas também dos bem mais acessíveis 6.75 que eram exigidos para apuramento direto para a final.







Uma lesão muscular limitou a prestação da portuguesa Agate de Sousa no salto em comprimento- onde foi apenas a 24.ª classificada na qualificação.



“Há um mês estava à espera de melhor, de passar a qualificação logo ao primeiro salto, mas, entretanto, há cinco dias, tive aí um toque no posterior. Estivemos todos os dias a correr contra o tempo, médicos e fisioterapeutas sempre à volta”, revelou.



Agate de Sousa, que saltou apenas 6,34 metros, longe do recorde pessoal de 7,03, contou que fez uma ressonância no dia antes de viajar para Paris e outra já na capital francesa.



“Reparámos que ainda havia aí um toque, mas estava a tentar dizer para mim que 'estou bem, estou bem' e vim até o final”, afirmou, emocionada, a atleta de 24 anos, que revelou que sentiu a dor em especial no segundo salto, assumindo que “não conseguia saltar”.



Contudo, Agate de Sousa refere que, se “tivesse feito 6,60 metros e não desse para passar a final, estaria mais triste” do que está agora.



“Eu tenho a certeza que eu poderia fazer melhor se não fosse o toque que eu tive. Sinceramente, o ano todo foi assim sempre, a gerir. A medalha no Europeu foi para mim uma surpresa. De igual modo, se passasse a final nos Jogos Olímpicos seria muito bom, porque tem sido um ano difícil”, lamentou.







A atleta portuguesa ficou em 13.º lugar do Grupo A, na qualificação do salto em comprimento, e não conseguiu chegar aos lugares de acesso à final.