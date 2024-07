Paris2024: Campeã mundial Espanha derrota Japão na sua primeira participação olímpica

As japonesas abriram o marcador no início do primeiro tempo por Aoba Fujino, aos 13 minutos, mas Aitana Bonmatí, 'Bola de Ouro' em 2023, empatou aos 22, após assistência para a área de Athenea del Castillo.



Na segunda parte, o Japão, campeão mundial em 2011 e medalha de prata nos Jogos de Londres 2012, não conseguiu evitar a derrota, apesar de se ter fechado mais atrás na tentativa de segurar o 1-1, quando as espanholas chegaram ao golo da vitória com uma triangulação entre Bonmatí e Mariona Caldentey, finalizado por esta, aos 74 minutos.



A Espanha, que participa pela primeira vez no futebol feminino dos Jogos Olímpicos, lidera o Grupo C, com os mesmos pontos do Brasil, que hoje venceu a Nigéria, por 1-0, graças a um golo da avançada Gabi Nunes, dos espanhóis do Levante, aos 37 minutos, após assistência da veteraníssima e galardoada Marta, de 38 anos, detentora de seis 'Bolas de Ouro'.



Já a atual campeã olímpica, o Canadá, que conquistou o ouro em Tóquio2020 (disputado em 2021, devido à pandemia), também se estreou com uma vitória, por 2-1, frente à Nova Zelândia, em jogo do Grupo A, do qual faz parte um dos favoritos, a França, que também entrou com o pé direito ao vencer a Colômbia, por 3-2, depois de estar a vencer por 3-0 ao intervalo.



No Grupo B, os Estados Unidos, tetracampeão olímpico (Atalanta1996, Atenas2004, Pequim2008, Londres2012), venceu facilmente a Austrália, por 3-0, o mesmo resultado com que a Alemanha, campeã olímpica no Rio2016, derrotou a Zâmbia.