Paris2024. Portugal em 5.º lugar na estafeta mista do triatlo

Com uma excelente ponta final, Maria Tomé apenas foi superada pela francesa Cassandre Beaugrand e consegue fechar numa excelente 5.ª posição final, a 1.08 minutos da vencedora Alemanha.







Ricardo Batista, Melanie Santos, Vasco Vilaça e Maria Tomé completaram a prova em 1:27.08 horas,a 1.29 minutos da Alemanha, que ganhou a prova em 1:25.39, secundada pelos Estados Unidos, prata, e a Grã-Bretanha, bronze, ambos a um segundo.





Para o triatlo português é mais um resultado de enorme valia, depois do 5.º de Vasco Vilaça, 6.º de Ricardo Batista e do 11.º da própria Maria Tomé nas provas individuais.







Depois do diploma conquistado ali por Nelson Oliveira (7.º) no contrarrelógio, e dos dois diplomas do triatlo masculino, ganhos por Vasco Vilaça (5.º) e Ricardo Batista (6.º), a missão lusa conseguiu mais um diploma olímpico, graças a este 5.º lugar na estafeta mista do triatlo.