Paris2024. Recorde de 9,5 milhões de bilhetes vendidos

Paris2024 bateu o recorde de bilhetes vendidos em Jogos Olímpicos, com 9,5 milhões de ingressos que contribuíram para que o evento tenha sido totalmente financiado por dinheiro privado, ao contrário do que acontecerá nos Paralímpicos.

“Ter alcançado o nosso objetivo na bilhética permite-nos garantir que o orçamento será equilibrado e financiado inteiramente com dinheiro privado”, congratulou-se o presidente do Comité Organizador, Tony Estanguet.



O antigo recorde, de 8,3 milhões de ingressos, nos Jogos de Atlanta1996, nos Estados Unidos, foi assim amplamente superado, facto fundamental para que a junção dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos tenha sido financiada por meios privados em 95%.



“É nos Jogos Paralímpicos que temos efetivamente uma contribuição de dinheiro público”, precisou Estanguet, sobre o evento que vai decorrer de 28 de agosto a 08 de setembro, também em Paris.



O dirigente recordou os tempos em que o Comité Organizador recebeu persistentes críticas por serem “idealistas e ousados” na conceção do evento, como, por exemplo, a cerimónia de abertura pela primeira vez realizada fora do estádio olímpico, pelo que elogiou uns Jogos “acima das expectativas” e que são motivo de “orgulho e felicidade”.



Falou da importância de ter levado os modalidades desportivas aos locais mais emblemáticos de Paris, nos quais foram erguidas várias instalações temporárias, caso da Praça da Concórdia, Champ de Mars ou Trocadero, entre outros.



“O público percebeu essa audácia, o que tornou os Jogos ainda melhores do que esperávamos. Foi uma maratona na qual tivemos de suportar os pessimistas, que previam uma catástrofe e incapacidade deste país em organizar este tipo de grandes eventos”, sublinhou.