Paris2024. Skater Thomas Augusto falha acesso à final de park

Na Praça da Concórdia, o estreante luso, de 20 anos, alcançou 81,75 pontos na melhor das suas três "runs", insuficientes para ser um dos oito skaters qualificados para a final, que se disputa a partir das 16h30 em Lisboa.





O português, de 20 anos, fez apenas uma tentativa válida, com 81.75 pontos, que se revelou insuficiente para figurar entre os melhores. Uma pontuação que, refira-se, não foi aprovada pelo público, que reagiu com uma forte assobiadela. Nas outras duas, Augusto acabou por cair logo no início.





No final da prova o skater explicou: "O skate é totalmente mental. Eu treino 8 horas por dia, até pode ser mais! Mas se a tua cabeça não estiver no lugar certo, não vais acertar a manobra, a linha. Porque há muita emoção no estádio, muita gente e isso entra na tua cabeça. Tens de estar na tua zona, na tua bolha. Estou tranquilo, muito tranquilo", garantiu o luso-brasileiro, de 20 anos.



Na sua run, Thomas Augusto puxou pelo público e à RTP explicou o porquê. "Não quero cair, por isso chamo eles (o público). Até se der errado, pode dar tombo, mas o crowd ajuda. eu quero acertar, nao quero falhar!"





Na primeira run, o 21.º do ranking mundial caiu logo nos primeiros segundos, num salto arriscado que ensaiara várias vezes no aquecimento, sempre sem sucesso.



Na segunda, porém, o exercício foi feito sem falhas, mas os 81.75 só lhe davam o 11.º lugar, numa decisão do júri que foi recebida com fortes vaias da audiência onde, além de portugueses, havia muitos brasileiros, país no qual Thomas tem ascendência.



Na última oportunidade, o luso voltou a falhar a manobra inicial e despediu-se da competição e saiu inconsolável, já a saber que o 11.º lugar provisório o afastava da final.





Thomas Augusto, que participou na terceira de quatro séries de qualificação, foi o primeiro português a participar na vertente park em Jogos Olímpicos, após o skate ter-se estreado no programa do evento em Tóquio2020.