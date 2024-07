Tiago Pereira tentará surpreender na "melhor competição da história"

"Disse, antes do Europeu de Roma, que seria, provavelmente, a melhor da história e o Europeu de Roma comprovou que o que eu disse está nas linhas certas. Sei o que me espera e, então, preparei-me o melhor possível para tentar surpreender e ser a minha melhor versão. Acredito que, se fizer as coisas bem, posso surpreender e fazer um bom recorde pessoal”, afirmou o atleta, ainda no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



Tiago Pereira, de 30 anos, tem como melhor marca pessoal os 17.11 metros atingidos em 2021, pouco tempo antes de Tóquio2020, onde se ficou pelo 16.º lugar, mas quer melhorar essa marca para se aproximar dos candidatos à vitória, como Pedro Pichardo, outro atleta português em prova e atual campeão olímpico, ou o espanhol Jordan Díaz.



“Nunca sabemos como corre, porque as qualificações são sempre complicadas. Dado o meu nível e o que tenho apresentado esta temporada, eu acredito que uma final seria normal para mim, não é nada por aí além. Claro que temos de ir sempre etapa a etapa e a primeira etapa é qualificar-me para a final. Depois, é que poderemos pensar no que pode acontecer na final”, expressou o atleta do triplo salto, que representa o Sporting.



Com 17.08 metros nos Europeus de Roma, que lhe garantiram o quarto posto, após já ter sido bronze nos Mundiais de Glasgow, em pista coberta, com a mesma distância, Tiago Pereira avaliou a preparação com “altos e baixos”, mas sente-se “num momento crescente”, o que o leva a acreditar que irá chegar à capital francesa “bem para saltar”.



“Eu vou sempre esperançoso de que as coisas podem correr bem. Tal como fui para o Mundial, em que não era favorito e saí de lá com uma medalha. Aqui, vai ser bem mais difícil, pois vai estar toda a elite, mas eu também faço parte da elite”, lembrou o atleta.



A qualificação do triplo salto masculino está agendada para o dia 07 de agosto, a partir das 18:15, com a final da competição a realizar-se dois dias depois, dia 09, pelas 19:13.