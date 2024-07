Catarina Costa eliminada da prova de judo nos "oitavos"

A portuguesa Catarina Costa foi afastada nos oitavos-de-final do torneio de -48kg, ao perder no Golden Score diante da paraguaia Gabriela Narvaez, ao final da manhã deste sábado.A lutadora lusa, 7.ª do ranking e uma das grandes candidatas a medalha, nunca pareceu conseguir contrariar o jogo da adversária e acabou por ficar pelo caminho.





