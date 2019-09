O Benfica entra esta terça-feira em campo para se estrear na edição 2019/20 da Liga dos Campeões. No Estádio da Luz, a equipa de Bruno Lage vai receber o RB Leipzig, líder da Bundesliga. A equipa encarnada não vai ter o técnico no banco de suplentes mas aposta numa boa entrada na fase de grupos da prova milionária. Apesar da crença, o Benfica mostra respeito pelo adversário que se vai revelar complicado. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na sua Antena 1.