Real Madrid ou Liverpool. Duas das mais emblemáticas equipas da história da Taça dos Campeões Europeus e da Liga dos Campeões lutam esta noite por mais um troféu europeu. Os espanhóis procuram a 13.ª da história e a terceira consecutiva, a equipa da cidade dos Beatles quer a sexta taça. Em Kiev vão defrontar-se dois históricos. Cristiano Ronaldo ou Mohamed Salah? Benzema ou Roberto Firmino? Isco ou Sadio Mané? Zinedine Zidane ou Jurgen Klopp? Uma noite de duelos particulares que culminará na conquista do mais prestigiante troféu a nível europeu. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e seguir, em direto, a transmissão na RTP1. Esta é uma parceira com o site de desporto Zerozero.pt.