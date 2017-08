Este será um jogo da máxima importância para as pretensões "leoninas", tendo em vista as receitas financeiras que podem chegar a Alvalade com a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Sporting inicia agora a corrida à fase de grupos da Champions perante os romenos do Steaua Bucareste, vice-campeão romeno. O Sporting não pode contar com o influente médio William Carvalho, suspenso, e o treinador Jorge Jesus deixou também de fora dos convocados o defesa Fábio Coentrão, por opção. (Foto: Lusa)