Qualificação para o GP do Brasil de Fórmula 1 adiada para domingo devido à chuva

A sessão, que estava prevista para as 18:00 (horas em Lisboa), foi inicialmente atrasada, mas, após duas horas de espera, com a luz solar a diminuir, a direção de corrida entendeu adiar a sessão para domingo.



“A qualificação será disputada domingo. Temos de garantir que conseguimos maximizar tudo. As condições de luz estão a piorar, neste cenário, é impossível”, explicou o italiano Stefano Domenicalli, presidente da Fórmula 1, a empresa responsável pela organização do campeonato.



O antigo patrão da Ferrari foi interrompido pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes) quando falava aos microfones oficiais da competição, com o piloto britânico a pedir que Domenicalli obrigasse os fornecedores “a fabricarem melhores pneus de chuva” e a regressar à utilização de mantas térmicas de aquecimento dos pneus.



“Assim, já poderíamos ir lá para dentro [da pista]”, disse o sete vezes campeão mundial.



A qualificação deverá disputar-se na manhã de domingo, em hora ainda a anunciar.