Isack Hadjar na Racing Bulls da Fórmula 1 para 2025

A última vaga na grelha de partida para o mundial de 2025 é ocupada pelo parisiense de 20 anos, que se torna o 19.º piloto promovido à Fórmula 1 através do programa júnior da Red Bull, criado em 2001.



“Estou muito entusiasmado por assumir este novo desafio. É um momento muito importante para mim, para a minha família e para todos os que acreditaram em mim desde o início. A Fórmula 1 sempre foi o meu sonho”, revelou Hadjar, em declarações divulgadas pela organização da competição.



A saída do mexicano Sergio Pérez da Red Bull Racing permitiu a promoção de Liam Lawson, que assim competirá ao lado do quádruplo campeão mundial, o neerlandês Max Verstappen, facto que abriu uma vaga na Racing Bulls, do mesmo grupo, anteriormente conhecida por AlphaTauri.



“Sinto que estou a entrar num mundo totalmente novo, conduzindo um carro muito mais rápido e competindo com os melhores pilotos do mundo. Será uma enorme curva de aprendizagem, mas estou pronto para trabalhar duro e dar o meu melhor”, destacou.



Isack Hadjar manifestou-se ainda muito entusiasmado por ir trabalhar ao lado do japonês Yuki Tsunoda, que vai continuar na Racing Bulls.



“Estou ansioso por aprender com o Yuki. Sempre o admirei, pois ele também veio do programa júnior da Red Bull, como eu. Partilhamos um percurso semelhante na Fórmula 1, e a sua experiência será uma mais-valia para mim", sublinhou.



Confiança no reforço



Na última temporada, o piloto gaulês terminou em segundo lugar o campeonato de Fórmula 2, apenas atrás do brasileiro Gabriel Bortoleto, que alinhará pela Kick Sauber no próximo ano.



Já Laurent Mekies, diretor da Racing Bulls, manifestou confiança no novo reforço.



“Estamos entusiasmados por contar com o Isack, pois vai trazer uma nova dinâmica à equipa. Ele tem o talento e a motivação necessários para competir ao mais alto nível, e estamos confiantes de que se adaptará rapidamente, deixando a sua marca na Fórmula 1”, disse.



O responsável insistiu na vontade da escuderia em consolidar a sua posição no campeonato e continuar a revelar talentos emergentes no desporto automóvel.