"Ato premeditado". FBI acredita que autor do ataque em Nova Orleães agiu sozinho

, o suspeito que acabou por morrer alvejado pelas autoridades, disse Christopher Raia, um alto funcionário do FBI, durante uma conferência de imprensa., acrescentou o responsável. Foram publicados cinco vídeos nas redes sociais, na véspera de Ano Novo, nas quais o autor do ataque “explica que

O alegado autor do ataque também colocou duas bombas artesanais no bairro francês da cidade, onde multidões se aglomeravam para celebrar o Ano Novo, segundo Raia.

“Obtivemos vídeos de vigilância que mostram [o suspeito] a colocar os dispositivos onde foram encontrados”, disse o agente da Unidade de Contraterrorismo do FBI., afirmou Christopher Raiam, que deixou claro queSegundo as autoridades,, que o FBI e as forças policiais locais continuam a investigar, "até que cada pista tenha sido investigada"., disse Christopher Raia, durante a conferência de imprensa.