Edmundo González e Maria Corina Machado vencem Prémio Sakharov de Direitos Humanos

O hemiciclo europeu considera que Emundo González foi o legitimo vencedor das eleições na Venezuela e María Corino Machado Machado foi impedida de se concorrer às eleições pela oposição democrática ao regime de Nicolás Maduro.





Os dois, afirma Roberta Metsola, presidente do hemiciclo, lutaram sempre pela transição pacifica do poder.Os dois premiados foram propostos pelas delegações portuguesa e espanhola do PPE.Sebastião Bugalho conta que ficou satisfeito por esta escolha.O cabeça de lista da delegação portuguesa do PPE está convicto de que a escolha dos dois opositores democráticos terá impacto na Venezuela.Um prémio que representa a profunda solidariedade do povo da Europa com o povo venezuelano e a luta pela recuperação da democracia.Foi desta forma que Edmundo González agaradeceu na rede social xO Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento tem o nome do antigo dissidente soviético - o físico Andrei Sakharov.