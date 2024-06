Guterres saúda eleição de Claudia Sheinbaum como Presidente do México

Quando questionado sobre como viu a eleição, pela primeira vez na história, de uma chefe de Estado em toda a América do Norte, o vice-porta-voz de Guterres, Farhan Haq, felicitou "o povo do México" e disse que o secretário-geral "aplaude esta tendência" visível "em todo o mundo".

O sistema das Nações Unidas no México já havia emitido uma declaração na qual estendia o seu apoio à nova Presidente eleita, comprometendo-se a trabalhar "para o aprofundamento das mudanças sociais, em favor das pessoas mais vulneráveis, a transição para uma economia verde e a defesa dos Direitos Humanos".

Claudia Sheinbaum, do Movimento para a Regeneração Nacional (MORENA), partido de esquerda atualmente no Governo, foi eleita Presidente do México nas eleições de domingo.

Segundo dados provisórios do Instituto Nacional Eleitoral do México, a antiga presidente da Câmara da Cidade do México obteve no domingo entre 58,3% e 60,7% dos votos, derrotando a antiga senadora de centro-direita Xochitl Gálvez e o centrista Jorge Álvarez Máynez.

Claudia Sheinbaum irá suceder como Presidente de México a Andrés Manuel López Obrador.