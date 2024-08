Liga Guineense dos Direitos Humanos denuncia detenção de ativista político

A denúncia da Liga foi tornada pública através de um comunicado a que a Lusa teve acesso.

"A LGDH está na posse de informações preocupantes sobre o estado de saúde do Sr. Queba Sane, vulgo R Kelly, detido arbitrariamente pelos agentes das forças de segurança no dia 13 de agosto de 2024, a mando dos senhores Botche Candé e José Carlos Macedo Monteiro, respetivamente ministro do Interior e secretário de Estado da Ordem Pública", refere-se no comunicado.

Sem citar a fonte, a Liga diz estar na posse de informações que indicam que R Kelly teria sido submetido a torturas e encontra-se em "estado de saúde critico" a necessitar de cuidados médicos imediatos.

"Importa assinalar que Queba Sané e demais militantes do Madem-G15 detidos do dia 13 de agosto de 2024, permanecem detidos nas celas do Ministério do Interior em condições precárias e sem acesso aos advogados, assistência médica e visita dos familiares e amigos", acrescenta-se ainda no comunicado da Liga.

Queba Sané é um conhecido ativista do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15) e, segundo a Liga Guineense dos Direitos Humanos, teria sido detido, com mais outros militantes, no aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau, na última terça-feira.

As detenções terão ocorrido quando os militantes do Madem-G15 se encontravam no aeroporto a aguardar pela chegada do líder do partido, Braima Camará, ao país, vindo de Lisboa.

"Perante este cenário de flagrante abuso de poder por parte do Ministério do Interior, a LGDH exige, mais uma vez, a libertação imediata e incondicional de Queba Sané e demais militantes detidos, bem como responsabiliza o Ministério do Interior pela vida e integridade física dos mesmos", sublinhou a organização.

Fontes familiares contactadas pela Lusa confirmaram a detenção de R Kelly, "desde terça-feira", mas afirmaram desconhecer "se está bem ou mal".

"Só sabemos que ele está detido na 2.ª Esquadra de Bissau, não sabemos se está bem ou mal, todos os dias tentamos vê-lo, mas não nos deixam entrar", declarou um parente, que pediu para não ser identificado.

Esta é a terceira vez que R Kelly, um ativista do Madem-G15, com presença assídua nas redes sociais, é detido no âmbito de ações políticas.

A polícia dispersou militantes do Madem-g15 e jornalistas quando foram ao aeroporto, na terça-feira, aguardar pela chegada ao país de Braima Camará, após uma ausência de quatro meses em Portugal.

Fonte do Ministério do Interior referiu à Lusa que R Kelly teria recusado "respeitar a ordem dada" ao tentar, alegadamente, aceder à zona de chegadas do aeroporto.