Retomados voos no aeroporto de Frankfurt após invasão de ativistas ambientais

Uma primeira pista de aterragem do maior aeroporto da Alemanha voltou a funcionar às 07:02 (06:02 em Lisboa), indicou o porta-voz, acrescentando que uma pista para levantar voo reabriu pouco depois.

O tráfego aéreo foi suspenso na sequência de uma invasão de ativistas ambientais que levou a intervenção policial, afirmou a polícia.

"Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para retirar os ativistas do clima da pista", declarou à agência de notícias France-Presse fonte policial.

Todas as partidas e chegadas foram suspensas em Frankfurt, tinha anunciado o aeroporto no portal `online`, acrescentado que os voos com destino a esta cidade foram desviados para outros aeroportos.

O protesto foi reivindicado por ativistas do grupo `Letzte Generation` (Última Geração), um movimento responsável por várias ações em nome da proteção do clima.

Um dos métodos mais frequentes e controversos deste grupo passa por bloquear estradas e locais, colando as mãos ao asfalto.

"Seis manifestantes utilizaram pequenos alicates para fazer aberturas nas vedações [do aeroporto] e chegaram a pé, de bicicleta e de skate a vários pontos das pistas de descolagem e aterragem", referiu o grupo em comunicado.

A ação tem como objetivo "apelar ao Governo alemão para que participe na elaboração e assinatura de um acordo internacional juridicamente vinculativo que regule o abandono progressivo do petróleo, do gás e do carvão até 2030", afirmaram na mesma nota.

O protesto insere-se numa campanha internacional realizada em conjunto com outras organizações, acrescentaram.

Na manhã de quarta-feira, várias organizações ambientalistas realizaram ações contra aeroportos na Europa, incluindo em Heathrow, em Londres, o maior da Europa, e o de Colónia, também na Alemanha.