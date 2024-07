"Verdadeiramente horrível". Quatro migrantes afogam-se ao tentar atravessar Canal da Mancha

Durante a última noite, um barco de patrulha da Marinha informou que os migrantes tinhamO alerta inicial foi dado às 04h30 locais, tendo um helicóptero chegado ao local cerca de 30 minutos depois. A equipa de resgate encontrou várias pessoas "à deriva na água, enquanto outras ainda estavam agarradas ao barco de borracha".Das pessoas resgatadas, 14 foram salvas por um navio de pesca e as restantes por um navio da Marinha francesa. "Todos os náufragos foram depois trazidos para terra em Boulogne e tratados pelos serviços de emergência", adiantou a Guarda.Jacques Billant, autarca da região de Pas-de-Calais, disse aos jornalistas quee que apenas uma das pessoas a bordo estava a usar um colete salva-vidas no momento do naufrágio., adiantou. “Semana após semana, observamos barcos sobrelotados como este, barcos de muito fraca qualidade: pouco insuflados, sem coletes salva-vidas”."São também embarcações de baixa potência, o que aumenta obviamente os riscos de avaria e de naufrágio", explicou.O presidente da Câmara de Pas-de-Calais disse ainda que"para responder a uma agressão crescente de contrabandistas e migrantes".

Novo Governo britânico quer travar travessias

, disse a ministra do Interior do Reino Unido, Yvette Cooper, para descrever o incidente. "Os gangues criminosos estão a lucrar muito com o facto de colocarem vidas em risco”."Estamos a acelerar a ação com os nossos parceiros internacionais para perseguir e desmantelar os perigosos grupos de contrabandistas", acrescentou a responsável.No início desta semana,A ministra do Interior avançou que iria nomear um líder para o Comando de Segurança das Fronteiras do Reino Unido dentro de semanas, na esperança de que o novo organismo consiga reduzir o número de travessias de pequenas embarcações no Canal da Mancha.

Dezenas de mortes desde o início do ano

Os números do Ministério do Interior do Reino Unido revelam que 484 migrantes atravessaram o Canal da Mancha na segunda e terça-feira.No passado dia 18 de junho,, naquele que foi um novo recorde este ano. Este número diário foi o mais elevado desde outubro de 2022.No total, desde o início deste ano mais de 13.000 pessoas chegaram ao Reino Unido através do Canal da Mancha. No entanto, no mesmo período, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações.Entre as vítimas deste ano está uma menina de sete anos que morreu em março, depois de o pequeno barco em que se encontrava se ter virado a poucos quilómetros da costa de Dunkirk.Um mês depois, cinco pessoas, incluindo outra menina de sete anos, morreram quando um barco que transportava 112 migrantes encalhou num banco de areia depois de deixar Wimereux, perto de Boulogne.

c/ agências