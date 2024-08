Gabrielle Thomas bate Julien Alfred nos 200 metros

Depois do bronze em Tóquio2020 e da prata nos Mundiais Budapeste2023, Gabrielle Thomas, de 27 anos, sagrou-se campeã olímpica, ao gastar menos 25 centésimos de segundo do que Alfred (22,08), que conquistou a segunda medalha da história para a pequena ilha do Caribe, depois do ouro nos 100.



A também norte-americana Brittany Brown, vice-campeã do mundo em 2019, chegou pela primeira vez às medalhas olímpicas, ao assegurar o bronze, em 22,20 segundos, batendo, por dois centésimos, a britânica Dina Asher-Smith, quarta, ‘coroada’ em Doha2019 – onde foi ainda segunda nos 100 metros –, depois de não ter superado as semifinais em Tóquio2020.



Elaine Thompson-Herah, campeã olímpica dos 100 e 200 metros no Rio2016 e em Tóquio2020, falhou os Jogos Olímpicos Paris2024 devido a uma lesão no tendão de Aquiles, sofrida em junho.