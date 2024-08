Jogos Olímpicos. O Breaking fez a estreia na Concórdia

A RTP Notícias presenciou o ambiente que levou à estreia de uma nova modalidade olímpica. Na Concórdia, onde antes se jogou o basquetebol entre equipas de três elementos, houve lugar para os atletas olímpicos de breaking.

Na primeira fila, algumas caras conhecidas, quiseram fazer parte da história da modalidade que conta com várias décadas de história urbana, originária dos Estados Unidos. Snoop Dog, tal como em outros tantos eventos, esteve presente e deu o mote para as “battles”.





Foto: Vanessa Marina em competição nos ecrãs na Concórdia - RTP



O recinto encontrava-se cheio e a boa disposição reinou. Fora dele, os que não puderam entrar no pequeno estádio sentaram-se no chão e viram o pioneiro breaking olímpico pelos ecrãs espalhados pela Concórdia.Para Portugal, interessa Vanessa Marina. A B-girl portuguesa representou a comitiva portuguesa na estreia. O sorteio do “Round-Robin” não foi nada simpático mas a portuguesa de 32 anos aceitou o desafio com um sorriso.A primeira adversária foi a holandesa India, seguindo-se a chinesa 671, primeira do ranking mundial. A terceira “battle” foi com a norte-americana Sunny. Todos os combates foram perdidos pela portuguesa por 2-0.

Vanessa Marina acabou por ficar no 13.º lugar nestes Jogos Olímpicos e diz sair de Paris de consciência tranquila.





“O meu objetivo foi cumprido. Fiquei em 13.º no mundo, ou seja, é muito difícil chegar até aqui e ficar no top 16. Eu dei tudo o que eu podia dar e o resultado é só um resultado”, declarou à RTP.Fica para a posteridade que Portugal esteve lá, na Concórdia, a mostrar os “moves” levaram o breaking ao palco olímpico. No entanto, em 2028, Los Angeles não irá acolher esta prova.