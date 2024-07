Mollie O`Callaghan bate recordista Ariarne Titmus e vence 200 livres

Na Arena Paris La Defense, Mollie O'Callaghan concluiu a prova com o tempo de 1.53,27 minutos, novo recorde olímpico, com Titmus em segundo, a 54 centésimos, e Siobhan Bernadette Haugehy, de Hong Kong, em terceiro, a 1,28 segundos.



Titmus, que na capital francesa já tinha revalidado o título olímpico nos 400 metros livres, não conseguiu repetir o feito nos 200, isto depois de em 12 de junho deste ano, em Brisbane, ter estabelecido um novo recorde mundial da distância, com o tempo de 1.52,23 minutos.



Para Mollie O'Callaghan, esta foi a quinta medalha em Jogos Olímpicos, a primeira a nível individual, depois de ter conquistado o ouro nos 4x100 metros livres em Paris2024 e Tóquio2020. Tem ainda um outro ouro nos 4x100 estilos e um bronze nos 4x200 livres, ambos conquistados na capital nipónica.