Países Baixos recuperam ouro no hóquei em campo 24 anos depois

A final foi decidida nos penáltis (3-1), depois de o empate a 1-1 no final do tempo regulamentar, com Duco Telgenkamp a fazer o golo que deu a terceira medalha de ouro aos neerlandeses, a primeira em mais de duas décadas.



Depois do nulo no marcador nos três primeiros quartos, houve dois golos nos primeiros cinco minutos do quarto: o capitão dos Países Baixos Thierry Brinkman marcou primeiro e Thies Prinz empatou para a Alemanha pouco depois, forçando a decisão por grandes penalidades.



Isto, numa partida frenética, em que aconteceu um 'pouco de tudo', desde o disparar de um aspersor de rega que atrasou o encontro durante alguns minutos, até um final tenso, com vários jogadores de ambas as equipas 'pegados' após os festejos eufóricos dos novos campeões olímpicos.



Horas antes, no embate para o terceiro lugar do pódio, a Índia superou a Espanha, por 2-1, repetindo a medalha de bronze conquistada em Tóquio2020, com a Bélgica a vencer no Japão o duelo decisivo frente à Austrália e a ficar com o título olímpico.



Os espanhóis abriram o marcador no primeiro quarto, mas a Índia respondeu com dois golos, um no segundo e outro no terceiro quarto da partida, impedindo que Espanha voltasse a subir ao pódio dos Jogos após 16 anos.



Na sexta-feira decorrem os jogos decisivos do torneio feminino, com os Países Baixos a defrontarem a China para o ouro, e a Argentina a encarar a Bélgica na luta pelo bronze.



As neerlandesas são as atuais campeãs olímpicas, depois de venceram em Tóquio2020 a final frente à Argentina, com o Reino Unido a arrecadar então o terceiro lugar.