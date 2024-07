Paris2024. Campo de canoagem e remo é plano B para águas abertas

“Para a ‘maratona’ de natação, para garantir aos atletas a realização da prova, criámos um local de reserva, o estádio de canoagem e remo de Vaires-sur-Marne, que tem todas as características para receber as provas”, disse Tony Estanguet, em entrevista ao jornal L’Équipe.



Estas declarações surgem um dia depois de as autoridades locais terem revelado que as análises bacteriológicas realizadas no rio Sena tinham, pela primeira vez em muito tempo, sido favoráveis à realização das provas de triatlo e natação em águas abertas dos Jogos Olímpicos.



Em relação ao triatlo, Estanguet revelou que não foi pensado um plano B, porque as regras da modalidade permitem a realização de um duatlo, com um segmento de corrida a substituir o primeiro de natação.



“Para o triatlo, temos planos de contingência para adiar as competições, o que nos permite estar relativamente tranquilos em relação a episódios de chuva [que aumentam a possibilidade de poluição]. Em último recurso, os regulamentos preveem que podemos passar para o duatlo”, disse.



A natação de águas abertas está marcada para 08 e 09 de agosto, já depois das provas individuais de triatlo (30 e 31 de julho) e da estafeta mista (05 de agosto).



Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto.