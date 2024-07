Paris2024. França e Eslovénia nos "quartos" do voleibol

No Grupo B, os italianos conseguiram a segunda vitória no torneio frente aos egípcios, também por 3-0 (25-15, 25-16 e 25-20) e aguardam agora o resultado da Polónia, campeã europeia e outra candidata ao título, que defronta o Brasil na quarta-feira, para a discussão do primeiro lugar do agrupamento.No Grupo C, os Estados Unidos, que estiveram perto da desilusão mas recuperaram contra os alemães, por 3-2 (25-21, 25-17, 17-25, 20-25 e 15-11), somam duas vitórias a cinco pontos e também já estão com 'um pé' nos quartos de final.A competição masculina prossegue na quarta-feira com os embates entre Polónia e Brasil, para o Grupo B, e entre Japão e Argentina, do Grupo C.