Paris2024: Marcos Freitas defronta dinamarquês Lind na primeira ronda do ténis de mesa

Atualmente no 17.º lugar do ranking mundial, Marcos Freitas, que foi quinto classificado no Rio2016 e nono em Tóquio2020, vai encontrar o dinamarquês Ander Lind, 62.º da hierarquia.



Tiago Apolónia, 66.º do mundo, teve um sorteio em teoria mais complicado, uma vez que vai defrontar o alemão Qiu Dang (11.º), com quem perdeu os cinco encontros de singulares anteriores.



Marcos Freitas vai disputar os seus quintos Jogos Olímpicos, tal como Apolónia, que tem como melhores resultados o 17.º lugar em Pequim2008 e no Rio2016.



Na prova por equipas, na qual João Geraldo se junta a Freitas e Apolónia, Portugal, oitava seleção do mundo, vai defrontar o Brasil, nono, nos oitavos de final, procurando repetir o quinto lugar conquistado em Londres2012.



No quadro feminino, Jieni Shao, 51.ª do ranking mundial, vai defrontar a luxemburguesa Sarah de Nutte, 91.ª da hierarquia e que perdeu com Fu Yu, a outra portuguesa em prova, nos Mundiais por equipas, em fevereiro, por 3-0.



Nos dois anteriores encontros entre as duas, a portuguesa saiu sempre vencedora, nos Mundiais de equipas de 2022 e no Challenge de Espanha de 2019.



Fu Yu, a mais velha da Missão portuguesa, com 45 anos, e que ocupa o 80.º lugar do ranking mundial, vai jogar contra a sul-coreana Jihee Jeon, 14.ª do mundo, naquele que será o segundo encontro de singulares entre ambas, depois do triunfo da asiática no Qatar Open de 2016.



Estes serão os terceiros Jogos Olímpicos para Fu Yu, 17.ª em Tóquio2020, e Jieni Shao, que foi 33.ª no Japão e no Rio2016.



As provas de singulares de ténis de mesa disputam-se de sábado a 04 de agosto, um dia antes do arranque da competição por equipas, que termina a 09 de agosto.