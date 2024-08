Paris2024: Norte-americano Vincent Hancock chega ao quarto título olímpico em "skeet"

O norte-americano Vincent Hancock fez hoje história, no centro de tiro de Chateauroux, ao sagrar-se quádruplo campeão olímpico na prova de tiro 'skeet', à frente do seu compatriota Conner Lynn Prince.

Vencedor do ouro em Pequim2008, Londres2012 e Tóquio2020, o atirador norte-americano, que conta também com cinco títulos mundiais, colecionou mais uma medalha de ouro em Paris2024 com 58 tiros certeiros nos alvos em 60 possíveis.



Hancock bateu o seu companheiro de equipa Conner Lynn Prince, enquanto o bronze foi conquistador pelo atirador Meng Yuan Lee, em representação de Taiwan.



"Isto nunca será cansativo para mim, é algo para o qual trabalho há quatro anos. Neste momento, pareço ter a sorte do sorteio do meu lado. Faço o melhor que posso e apenas espero e rezo pelo melhor", disse Hancokc.



Os atiradores são eliminados um a um nas finais e, quando o atirador taiwanês Lee Meng-yuan terminou na posição de medalha de bronze, deu início a uma luta pelo ouro entre Hancock e Prince.



O quádruplo campeão olímpico cometeu dois erros a meio da competição, mas recuperou para acertar em cada um dos seus últimos 26 alvos, enquanto Prince falhou um da sua sequência final de quatro para dar a Hancock a hipótese de fechar a vitória.



Há ainda uma oportunidade de Hancock ganhar mais uma medalha no tiro, na competição por equipas mistas, marcada para segunda-feira, mas o foco parece ser conquistar a quinta medalha de ouro dentro de quatro anos, em Los Angeles.



"Pretendo definitivamente passar por Los Angeles2028. Esse será provavelmente o meu último. Considerei este como o meu último, mas a oportunidade de representar os Estados Unidos em solo americano é demasiado boa para baixar o nível", disse o texano, de 35 anos.