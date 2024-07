Paris2024. Robert-Michon e Manaudou levam bandeira da França

Mélina Robert-Michon, vice-campeã olímpica no Rio2016, e Florent Manaudou, que conta quatro medalhas em Jogos, entre as quais a de ouro nos 50 metros livres em Londres2012, foram os mais votados entre os atletas franceses selecionados para os Jogos, que vão realizar-se entre 27 de julho e 11 de agosto.Também foram revelados os nomes dos porta-estandartes franceses para a cerimónia inicial dos Paralímpicos, marcada para 28 de agosto, casos da atleta Nantenin Keita, medalhada nos últimos três jogos, nos 100, 200 e 400 metros, e do triatleta Alexis Hanquinquant, campeão em Tóquio2020.