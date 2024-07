Paris2024: Shericka Jackson não vai correr os 100 metros

Quinta atleta mais rápida esta época, era uma das grandes favoritas, a par da norte-americana Sha'Carri Richardson, para suceder à campeã de há três anos, a também jamaicana Elaine Thompson-Herah, que não correrá na capital francesa.



"Só vou correr os 200 metros", disse hoje Shericka, em conferência de imprensa da marca de equipamentos que a patrocina.



Shericka Jackson foi a mais rápida nas provas de seleção jamaicana, em finais de junho, tanto em 100 como em 200 metros. Depois disso, em 09 de julho, lesionou-se no meeting de Székesfehérvár, na Hungria, com cãibras num gémeo.



"Estou melhor, mas decidi proteger o meu corpo", explicou a atleta, de quem não se tinha notícias desde a prova na Hungria. "Penso que é uma boa decisão, tomada com o meu treinador, a boa escolha é competir apenas numa prova".



Dupla mundial em título, Shericka Jackson adia por uns dias o seu regresso - os 200 metros terão séries em 04 de agosto, semifinais em 05 a final em 06.



Quanto aos 4x100 metros, no final do programa olímpico, é uma hipótese deixada em aberto pela atleta de 30 anos, que já tem cinco medalhas olímpicas no palmarés.



No Rio2016, foi bronze nos 400 metros e prata nos 4x400, em Tóquio2020 foi bronze nos 100 metros e 4x400 e ouro nos 4x100.



Nos 200 metros tem um recorde pessoal de 21,41 segundos, a segunda melhor marca de todos os tempos, a sete centésimos do recorde mundial da norte-americana Florence Griffith-Joyner, que já dura desde 1988.