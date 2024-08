Paris2024. Teresa Portela apurada para os "quartos" em K1 500m

A portuguesa ficou em terceiro lugar em K1 500 metros, o que a apura para os quartos de final da categoria nos Jogos Olímpicos. Apenas as duas primeiras seguiam diretamente para as meias-finais.



A portuguesa lutou até ao fim com Emma Aastrand Jorgensen (1:50.21) e Tamara Csipes (1:50.93), na sexta série da qualificação, e acabou muito perto (1:51.03) das primeiras classificadas.



A atleta natural de Gemeses, de 36 anos, volta à água a partir do 12h30, para tentar mais uma vez um lugar nas meias-finais.