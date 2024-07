Portugal no sexto lugar provisório na competição por equipas de dressage

Numa qualificação em que se apuram os dois melhores cavaleiros de cada um dos seis grupos, aos quais se juntam os seis melhores resultados, António do Vale, montando Fine Fellow - H, que rendeu João Moreira devido a um problema de saúde do seu cavalo, foi o primeiro a competir, terminando no oitavo posto do Grupo B, com 66.910 pontos.

Maria Caetano, em Hit Plus, a única cavaleira com experiência olímpica, competiu no Grupo C, concluindo a sua prestação também no oitavo lugar, com 66.630, pelo que Portugal segue no sexto lugar provisório por equipas, com 133.540, o último entre as equipas que já competiram com dois dos três cavalos, num total de 14 formações.

Rita Ralão Duarte, que monta Irao, completa a participação lusa em equestre, entrando em ação no Grupo F na quarta-feira, às 12:38 locais (11:38 em Lisboa).

Os 10 melhores conjuntos da qualificação apuram-se para a final por equipas (Grand Prix Special), agendada para sábado, um dia antes da final de dressage individual (Grand Prix Freestyle).

Portugal já conquistou uma medalha de bronze em Ensino por equipas em Londres1948, tendo, em Tóquio2020 regressado à final depois de Helsínquia1952.