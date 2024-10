Sérgio Pina reeleito presidente da Federação Portuguesa de Judo

Sérgio Pina foi hoje reeleito presidente da Federaçao Portuguesa de Judo (FPJ), para o quadriénio 2024-2028, na Assembleia Geral eleitoral do organismo realizada na sede do Comité Olimpico de Portugal, em Lisboa.

Sérgio Pina (Lista A) venceu a eleição com maioria absoluta, ao receber 31 votos, contra 18 de José Mário Cachada (Lista B) e oito de Jorge Fernandes (Lista C).



O presidente reeleito lidera a FPJ desde abril de 2023, quando tinha derrotado Cachada, num escrutínio para um mandato parcial e que aconteceu poucos meses depois da destituição de Jorge Fernandes.



O anterior presidente, entre 2017 e 2022, de quem Sérgio Pina tinha sido vice-presidente, foi destituído em dezembro de 2022, após incompatibilidades ao abrigo do artigo 51 do Regime Jurídico das Federações Desportivas.







Lista eleita para a Federação Portuguesa de Judo:



- Direção:



Presidente: Sérgio Pina.







- Mesa da Assembleia Geral:



Presidente: João Eduardo Fernandes.







- Conselho Fiscal:



Presidente: Paula da Silva Rodrigues.







- Conselho de Arbitragem:



Presidente: Manuel de Sousa Pinto.







- Conselho de Disciplina:



Presidente: João Montezuma de Carvalho.







- Conselho de Justiça:



Presidente: Virgílio António de Vasconcelos.