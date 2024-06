Conselho Europeu. António Costa otimista diz esperar decisão rápida

O ex-primeiro ministro está, de resto, otimista em relação ao nome para presidir ao Conselho Europeu e espera uma decisão rápida.







O ex-primeiro-ministro António Costa recusou comentar a divulgação de escutas do processo Infuencer, dizendo aguardar simplesmente.







"Sobre esse tema, não vou falar. Não falo sobre esse processo, aguardo simplesmente", afirmou aos jornalistas António Costa, em Leiria, à margem de uma conferência na qual foi orador, sobre "Segurança Internacional -- Economia e Sociedade", promovida pela ADLEI.





O Ministério Público (MP) abriu uma investigação a fugas de informação no processo Influencer, depois de ter sido divulgada a transcrição de escutas a conversas telefónicas entre o ex-primeiro-ministro António Costa e o então ministro das Infraestruturas João Galamba sobre a demissão da presidente executiva da TAP.



António Costa demitiu-se do cargo de primeiro-ministro em novembro de 2023, após ter sido divulgado que era alvo de um inquérito instaurado no MP junto do Supremo Tribunal de Justiça após ter sido extraída uma certidão do processo-crime Operação Influencer.