Escutas Costa. "É bem mais do que uma coincidência", diz Vieira da Silva

Em declarações à Antena 1, o antigo ministro da Segurança Social pede ao Parlamento para agir, de forma a resolver problemas graves no funcionamento da justiça.Os deputados devem também decidir, se faz sentido, chamar a Procuradora Geral da República ao Parlamento para dar explicações sobre as fugas de informação.O ex-ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, um dos subscritores do Manifesto dos 50, considera que, se o poder político tiver medo de confrontar o Ministério Público, o assunto é ainda mais grave.