Governo aprova programa de desburocratização. Lojas do cidadão crescem para 95 até 2026

"No modelo de governo para o digital chamo à atenção para um órgão que existe há muitos anos na lei e que consideramos fundamental reativar já no mês de setembro, que é o Conselho Consultivo da AMA", afirmou a titular da pasta da Juventude e Modernização, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Executivo na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, em Almada.

"Ao dia de hoje, temos 72 lojas do cidadão e o nosso compromisso é até 2026 termos 95 lojas do cidadão", anunciou Margarida Balseiro Lopes, para acrescentar que uma das "grandes vantagens" destes espaços é "encontrar no mesmo sítio um conjunto" de entidades públicas.Este foi o primeiro Conselho de Ministros do Governo da Aliança Democrática dedicado à Transição Digital e Modernização.

"É fundamental que este Conselho Consultivo" se reúna "para garantir horários de funcionamento" e que a prestação de serviço seja "exatamente igual, independentemente, do balcão e da entidade, frisou a governante.

15 medidas de simplificação e desburocratização administrativa , preservando a designação Simplex - um nome "bem conseguido", nas palavras da ministra.A anteceder a intervenção de Margarida Balseiro Lopes,, enfatizou Luís Montenegro, que elencou como objetivos uma maior interligação entre os departamentos da Administração Pública, a uniformização e simplificação de procedimentos face a cidadãos e empresas e o apoio a quem se debate com dificuldades em interagir com novas tecnologias.

c/ Lusa