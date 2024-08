Marcelo lamenta morte de portuguesa em acidente de aviação no Brasil

O presidente da República cumpre o primeiro dia de férias na praia da Monte Gordo, no Algarve. Em declarações à RTP, lamentou o acidente em São Paulo e a morte de uma mulher com dupla nacionalidade portuguesa na queda do avião no Brasil, tendo já conversado uma das filhas.

Marcelo Rebelo de Sousa comentou também a prestação dos atletas portugueses nos Jogos Olímpicos, considerando que a competição esteve a um nível "elevadíssimo". Lembrou que, para além das medalhas, Portugal esteve "à beira das medalhas" em várias provas.



O chefe de Estado destacou o esforço do país para uma prestação olímpica de sucesso mas reconheceu que ainda há muito trabalho a fazer, assinalando por exemplo um "problema de insuficiência de desporto na escola" em muitas modalidades.



Por fim, sobre a crise nas maternidades e os problemas em várias rgências do país, o presidente da República lembrou que houve uma substituição do Governo "em cima do verão" e que, entre os dois executivos há "diferenças de política e modelo de gestão do SNS", a que se junta uma escassez crónica de profissionais em algumas áreas.



Marcelo Rebelo de Sousa esperava ficar de férias "em teoria" por mais nove a dez dias, mas deverá interromper para receber os atletas olímpicos e para cumprir outros compromissos.