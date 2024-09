PCP destaca carreira de Amadeu Guerra e espera que acalme turbulência no Ministério Público

Esta posição foi transmitida pelo deputado comunista António Filipe no parlamento, após o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter anunciado a nomeação de Amadeu Francisco Ribeiro Guerra como procurador Geral da República, após proposta do Governo.

De acordo como deputado comunista, Amadeu Guerra "conhece bem o Ministério Público", pertencendo a esta carreira.

"Esperamos que o Amadeu Guerra esteja em condições de poder acalmar a turbulência que se tem vivido nos últimos tempos relativamente à atuação do Ministério Público. Portanto, só temos de desejar as melhores felicidades no início do seu mandato", disse.

Interrogado pelos jornalistas se o PCP protesta por não ter sido antes consultado pelo Governo em relação à proposta de procurador Geral da República que iria apresentar ao chefe de Estado, António Filipe desvalorizou a existência ou não dessa consulta prévia por parte do executivo PSD/CDS.

"Há uma competência própria do Governo e do Presidente da República -- e temos que respeitar essa legitimidade", respondeu.

Para o PCP, a escolha agora feita pelo Governo e pelo Presidente da República será avaliada mais tarde em função da sua atuação.

"De facto, o PCP não foi consultado previamente, mas há uma competência legítima de dois órgãos de soberania que a exerceram e temos que respeitar isso", acrescentou.