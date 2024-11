Pedro Nuno visita Zambujal e Cova da Moura com críticas a Montenegro

O dirigente socialista recorda que o anterior Governo lançou vários programas, entre os quais o “Bairros Saudáveis”, para alojar as pessoas que viviam em barracas na área metropolitana de Lisboa.

Em relação às declarações do autarca de Loures, o socialista Ricardo Leão, que votou a favor de uma recomendação do Chega para despejar da habitação camarária quem cometa crimes e defendeu que a medida deve ser aplicada "sem dó, nem piedade", o secretário-geral do PS revelou ter falado com o responsável "várias vezes ao longo dos últimos dias".





Pedro Nuno Santos recorda ainda que Ricardo Leão “reconheceu a necessidade de clarificar o que tinha dito”.



O líder do PS criticou, nesta deslocação, o primeiro-ministro por este ainda não ter visitado os bairros na periferia de Lisboa.



"Em relação ao senhor primeiro-ministro já é um padrão porque também fui eu o primeiro a ir ao terreno a seguir aos incêndios. Quem governa o país não se pode furtar a estar presente no terreno com as pessoas", rematou.