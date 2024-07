PGR aceita ser ouvida no Parlamento mas quer aguardar por relatório do Ministério Público

Na resposta a que a RTP teve acesso, a procuradora-geral da República afirmou que está "disponível para aceitar uma audição" na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

No entanto, assinala que a audição irá incidir, entre outros temas, sobre o relatório anual de atividades do Ministério Público em 2023, pelo que propõe que a audição só aconteça quando o documento estiver concluído. Garante que o relatório será "previsivelmente" ultimado "dentro de escassas semanas".







"Apesar de expressar disponibilidade para comparecer na data proposta, [a PGR] ousa sugerir que a audição aprovada possa ocorrer após a conclusão do sobredito relatório", acrescenta.





O Parlamento aprovou a audição urgente de Lucília Gago, com a maioria dos partidos a apoiar a chamada da responsável pelo Ministério Público. Em causa está a apresentação institucional do relatório anual de atividades do Ministério Público.