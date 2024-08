Rentrée da IL. Rui Rocha critica duramente governo de Luís Montenegro

Rui Rocha exige ao primeiro-ministro que não apresente mais do mesmo, comparando as medidas da AD com as que foram tomadas por António Costa.



O presidente da Iniciativa Liberal garante que não vai viabilizar um orçamento socialista, e que mais vale ir para eleições do que continuar com as mesmas soluções.



Dá o exemplo das medidas apresnetadas por Luís Montenegro na Festa do Pontal há 10 dias: Mais vagas para medicina, um passe ferroviário de 20 euros e um suplemento extraordinários para pensionistas.



No mesmo local a fazer a reentré, no calçadão de Quarteira, Rui Rocha exige medidas que permitam reformas estruturais no país.