Euro2024. Geórgia derrota Portugal desastroso e qualifica-se para os oitavos

Portugal começou a partida praticamente a perder. António Silva falhou um passe a meio-campo e Mikautadze colocou na profundidade. Em velocidade, Kvaratskhelia voou até à área portuguesa e rematou cruzado para o 1-0.Num onze em que apenas se mantiveram João Palhinha, Diogo Costa e Cristiano Ronaldo, Portugal mostrou dinâmica lenta no meio-campo georgiano.Pedro Neto e Francisco Conceição tentaram mexer com as laterais mas a Geórgia mostrou-se sempre bem organizada apesar da pouca posse de bola. Após o quarto de hora, Cristiano Ronaldo aqueceu as luvas de Mamardashvili com um livre direto fortíssimo.Depois de garantir que ainda o vão ver “a triunfar”, João Félix também tentou o golo. O avançado rematou à malha lateral e pouco depois Cristiano Ronaldo viu a sua camisola ser puxada dentro da grande área. No entanto, o capitão viu o penálti negado e acabou por levar um cartão amarelo por protestos.Até ao fim da primeira metade, destaque para remates de João Palhinha (ao lado) e de João Félix para nova defesa de Mamardashvili. Apesar dos 70 por cento de posse de bola, as alterações de Roberto Martínez no onze inicial tiveram muitas dificuldades em encontrar o caminho para a baliza georgiana.A segunda parte não trouxe uma versão melhor de Portugal que continuou a circular lentamente a bola e a proporcionar contra-ataques rápidos da Geórgia. Kvaratskhelia falhou frente à baliza de Portugal, naquilo que seria um prenúncio para dali a uns minutos.Numa noite negra, António Silva cometeu grande penalidade e Mikautadze fez o 2-0 para a Geórgia. Festa georgiana em Gelsenkirchen dos adeptos que viram a estreante deste Europeu a vencer o campeão de 2016 por 2-0.Portugal, a espaços, ainda foi tentando reduzir mas nem Diogo Jota nem Diogo Dalot conseguiram bater Mamardashvili.





Com este resultado, a Geórgia consegue aquela que é, provavelmente, a maior vitória de sempre do país no futebol e ao triunfar sobre Portugal chegou aos quatro pontos e tornou-se num dos melhores terceiros classificados, mandando a Hungria para casa.

Portugal desce à terra depois da boa exibição frente à Turquia e terá pela frente a Eslovénia, equipa que venceu os portugueses há poucos meses num particular. Se quer continuar em frente, Roberto Martínez, Cristiano Ronaldo e companha terão de mostrar mais rapidez e mais objetividade em frente à baliza.Na segunda-feira, em Frankfurt, Portugal joga os oitavos de final no canal 1 da RTP, às 20h00.