Liga Nações: Gauld, ex-Sporting, nos convocados da Escócia para jogo com Portugal

Gauld, que também defendeu as cores de Farense, Aves e Vitória de Setúbal, joga atualmente nos Vancouver Whitecaps, da Liga norte-americana, e faz parte dos 24 jogadores chamados pelo selecionador Steve Clarke.



Aos 28 anos, o extremo regressa à Escócia, depois de ter sido chamado exatamente há uma década, acabando por não somar qualquer internacionalização.



Entre as escolhas de Clarke, destaque para as presenças de Scott McTominay, do Manchester United, e Andrew Robertson, do Liverpool, as grandes figuras da equipa.



A Escócia recebe primeiro a Polónia, em Glasgow, em 05 de setembro, e depois defronta Portugal, no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 08. A Croácia também integra o Grupo A1.



Lista dos 24 convocados da Escócia:



- Guarda-redes: Zander Clark (Hearts), Angus Gunn (Norwich City, Ing) e Robby McCrorie (Kilmarnock).



- Defesas: Grant Hanley (Norwich City, Ing), Max Johnston (Sturm Graz, Aut), Scott McKenna (Las Palmas, Esp), Ryan Porteous (Watford, Ing), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool, Ing), John Souttar (Rangers) e Greg Taylor (Celtic).



- Médios: Ryan Christie (Bournemouth, Ing), Ben Doak (Liverpool, Ing), James Forrest (Celtic), Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps, EUA), Billy Gilmour (Brighton, Ing), John McGinn (Aston Vila, Ing), Kenny McLean (Norwich City, Ing), Scott McTominay (Manchester United, Ing) e Lewis Morgan (NY Red Bulls, EUA)



- Avançados: Ché Adams (Torino, Ita), Tommy Conway (Middlesborough, Ing), Lyndon Dykes (QPR, Ing) e Lawrence Shankland (Hearts).